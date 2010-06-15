Литвин пропонує визначитися з кандидатурами до ТСК ВР

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить усі фракції подати свої кандидатури до складу Ттимчасової слідчої комісії ВР, яка б зайнялася розслідуванням ситуації навколо позбавлення частот двох телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію В.ЛИТВИН висловив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Він повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення ТСК.

За словами В.ЛИТВИНА, фракції мають подати кандидатури до складу цієї комісії з тим, щоб вона у короткі строки з’ясувала всю ситуацію.