Литвин пропонує визначитися з кандидатурами до ТСК ВР
13:13, 15 червня 2010Транспорт/Звя'зок
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Щодо позбавлення частот телеканалів
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить усі фракції подати свої кандидатури до складу Ттимчасової слідчої комісії ВР, яка б зайнялася розслідуванням ситуації навколо позбавлення частот двох телеканалів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію В.ЛИТВИН висловив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.
Він повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення ТСК.
За словами В.ЛИТВИНА, фракції мають подати кандидатури до складу цієї комісії з тим, щоб вона у короткі строки з’ясувала всю ситуацію.
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