ПЗ направила на ремонт дитячих таборів 7 млн. грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) направила цього року на ремонт відомчих дитячих оздоровчих таборів 7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

У пансіонаті ім. Гагаріна для відпочинку працівників залізниці з дітьми (Євпаторія), таборах "Айвазовський" (Феодосія) і „Сокіл” (Арабатська стріла) проведений поточний ремонт дахів, водопровідно-каналізаційних мереж, систем освітлення, охоронно-пожежної сигналізації. За даними прес-центру ПЗ, оздоровчий сезон у відомчих дитячих таборах почато 11 червня. Протягом літа тут відпочинуть близько 3,4 тис. дітей залізничників.