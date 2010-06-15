У Львові евакуйовують залізничний вокзал

Львів. Сьогодні близько 18.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що у будівлі залізничного вокзалу Львова закладено вибухівку.

Як повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу УМВС на станції «Львів» по зв’язках з громадськістю Тетяна ПРИЛЕПСЬКА, на місце події прибули співробітники МНС, вибухотехнічної служби, ГУ УМВС України у Львівській області, швидка допомога.

Проводиться евакуація персоналу і пасажирів. Посадку пасажирів на потяги, які за графіком повинні відправлятися зі Львова, скасовано.

На даний час невідома точна кількість осіб, які будуть евакуйовані, а також дані про призупинення і зміни у графіку руху потягів по станції «Львів».