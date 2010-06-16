РЖД і "Укрзалізниця" підписали Угоду про спільні дії

ВАТ «РЖД» і "Укрзалізниця" за сприяння міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА підписали Угоду про спільні дії в організації швидкісного пасажирського руху і розвитку напрямку Москва-Кавказ через Україну.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку України, яке має УНІАН.

Так, за інформацією прес-служби, Угодою визначено такий полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва - Брянськ - Суземка - Київ, Москва - Курськ - Бєлгород - Харків - Лозова - Ростов - Адлер, Москва - Курськ - Бєлгород - Харків - Сімферополь. А основним напрямком для напрацювання можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі з максимальною швидкістю руху визначено напрям Москва - Київ.

З метою скорочення часу на шляху проходження сторони домовилися направити звернення до відповідних державних органів про зміну системи проведення прикордонно-митного контролю для перспективних вищезазначених швидкісних пасажирських потягів.

Також наголошується, що необхідно використовувати пасажирські електровози подвійного живлення серії ЕП-20 зі швидкістю до 200 км / год і, відповідно, виключити зміну локомотивів на полігонах Москва - Брянськ - Суземка - Київ, Москва - Курськ - Бєлгород - Харків - Лозова - Ростов - Адлер.

Крім того, буде оцінений технічний стан залізничної інфраструктури, визначено наявність технічної і технологічної можливості пропуску швидкісних пасажирських поїздів.

«Українські залізниці, як і російські, проектувалися і будувалися одночасно. У нас використовуються одні й ті ж технології, одна і та ж техніка, і люди. При цьому фундаментальні проблеми, які успадкували наші підприємства, суміжні, як і шляхи їх вирішення», - зазначив К. ЄФИМЕНКО.

"РЖД" і "Укрзалізниця" домовилися забезпечувати раціональне завантаження наявних пропускних і провізних можливостей залізничної інфраструктури і співпрацювати у питаннях моніторингу пасажирських і вантажних потоків.