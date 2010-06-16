Власник «Луганськтепловоза» забезпечить замовлення на 1 млрд дол.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що новий власник «Луганськтепловоза» забезпечить річний обсяг робіт «до мільярда доларів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, «те, що структура, яка безпосередньо співпрацює з російськими залізницями, перемогла в даному конкурсі, це добре», «це свідчить про те, що ми маємо на тривалий період замовника, який спроможний забезпечити колектив роботою». «За нормального ставлення дане підприємство може бути завантажене на обсяг роботи до мільярда доларів», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На уточнююче питання, чому ж за такою низькою ціною було продане підприємство, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ми можемо торгуватися і занапастити ціле підприємство».

За його словами, сьогодні «Луганськтепловоз» «у такому стані, що якщо ще якийсь час ми поторгуємося, то його можна буде пиляти на металобрухт».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

У конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе" (НВО ім.Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., але учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.

Компанія «Мантара Холдинг» заявила про протиправні дії Фонду державного майна щодо її недопущення до участі в цьому конкурсі.

Як сказано в заяві уповноваженого компанії Вячеслава ДЕРИШЕВА, протокол конкурсної комісії з висновком про відповідність «Мантара Холдинг» конкурсним умовам було складено ще 8 червня, але відповідне рішення Фонду про недопуск компанії до участі в конкурсі з`явилося лише напередодні його проведення – 14 червня. А рішення представники компанії, за словами В.ДЕРИШЕВА, одержали в понеділок, 14 червня, о 17.00, фактично вже після закінчення робочого дня.

За його словами, Фонд держмайна не надав ябудь-яких дієвих аргументів щодо того, чому компанія «Мантара Холдинг» не була допущена до участі в конкурсі.