"АероСвіт" збільшує інтенсивність польотів з України

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" збільшує інтенсивність польотів зі столиці України до Дюссельдорфа й Гамбурга.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, сумарно частотність рейсів у обидва німецькі міста в червні цього року зросте в півтора рази - з 7 до 11 на тиждень.

Зокрема, перевізник збільшує кількість польотів до Дюссельдорфа з одного до чотирьох на тиждень, поетапно додаючи по одній частоті з 2, 13 і 17 червня. Крім того, з 8 червня зросло число рейсів на лінії Київ-Гамбург – з 6 до 7 на тиждень.

Нагадаємо, "АероСвіт" приступив до експлуатації повітряної лінії Київ-Гамбург у грудні 2005 року, а авіалінії Київ-Дюссельдорф - у червні 2009 року. Компанія також оголосила про початок щоденних польотів із Дніпропетровська до Берліна з 1 липня цього року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року "АероСвіт" обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Пекіна, Нью-Йорка, Торонто, Делі й Бангкока.

Флот компанії складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками – партнерами "АероСвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.