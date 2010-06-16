Український ринок серверів виріс на 7,4%

Український ринок серверів у I кварталі ц.р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, виріс на 7,4% - до 12.4 млн. дол. США (у цінах для кінцевих користувачів).

Такі дані УНІАН надали в аналітичній компанії IDC.

Наголошується, що при цьому ринок зовнішніх дискових систем зберігання даних (СЗД) – виріс на 31,3% - до 5 млн. дол. У кількісному вираженні поставки серверів архітектури х86 виросли майже на 70% - до 2631 шт., з яких більш як 54% поставила HP. Ще близько 22% ринку контролюють компанії Entry, IBM і Dell, частки яких перебувають у межах 8-6%.

Динаміку ринку СЗД можна співставити з ринком Enterprise-серверів. Але порівняно з обсягами поставок СЗД у першому кварталі цього року з показником 4-го кварталу 2009 р., та падіння становить майже 55%, а рівень продажів приблизно відповідає 2007 р.

Повідомляється також, що цього року IDC прогнозує подальше скорочення продажу Enterprise-серверів і СЗД на 26% і 11%, відповідно. Якщо ж брати за основу рівень 2007 р., то падіння поставок систем RISC/EPIC становитиме 65%, а систем зберігання - 22%. На ринку систем x86 негативну ситуацію можуть частково виправити проекти, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation) - провідний постачальник інформації, консультаційних послуг і організатор заходів на ринках інформаційних технологій, телекомунікацій і споживчої техніки.