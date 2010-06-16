Україна вводить систему моніторингу станцій супутникового зв’язку

В Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) пройшли випробування системи радіочастотного моніторингу земних станцій супутникового зв'язку - таким чином, Україна стала першою серед країн пострадянського простору, де впроваджують систему.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі УДЦР.

Згідно з повідомленням, ця подія "є важливим кроком у напрямку розширення можливостей підприємства щодо ефективного контролю" за дотриманням операторами зв'язку умов використання радіочастотного спектру в смугах частот, які розподілені для супутникових служб.

Потужний комплекс складається з технологічного поста, автоматизованих робочих місць інженерів-операторів і двох антен діаметром 7 метрів.

Комплекс з сучасним устаткуванням здатен не лише контролювати параметри випромінювання земних станцій супутникового зв'язку, але і визначати місцезнаходження джерела сигналу на території України.

Система також дозволяє здійснювати радіомоніторинг супутникових станцій, які знаходяться на геостаціонарних (GEO) і низьких навколоземних (LEO) орбітах, в орбітальних супутникових угрупуваннях (Amos, Astra, Atlantic Bird, Eutelsat, Sirius, Telstar та ін.).

Крім того, станція може використовуватися для надання допомоги вітчизняним операторам в оптимізації параметрів їх мереж і частотних планів.

За приблизними оцінками, кількість станцій персонального зв'язку (VSAT -терминалів), що незаконно працюють в Україні, у 2,5-3 рази перевищує кількість офіційно зареєстрованих. Введення в експлуатацію комплексу дозволить навести у цій сфері лад.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" входить в сферу управління Національної комісії з питань регулювання зв'язку.

Метою діяльності підприємства є забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України на користь усіх категорій і груп користувачів, створення умов для впровадження в Україні і подальшого розвитку телекомунікаційних технологій з використанням радіочастотного ресурсу, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та ін.