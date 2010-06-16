Крюківському ВБЗ дозволили випуск шести моделей

Міжвідомча комісія з проведення приймальних випробувань дослідницьких зразків пасажирських купейних спальних вагонів дозволила ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) серійний випуск шести моделей пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

"Підсумком роботи комісії стало затвердження актів, згідно з якими комплектами конструкторської і експлуатаційної документації на пасажирські купейні вагони локомотивної тяги моделі 61-779І на візках тверського або тихвинського виробництва (з купе для перевезення інваліда в інвалідному візку); мод. 61-779 ЕІ - на візках власного виробництва для експлуатації на електрифікованих лініях; мод. 61-779 ЕГІ, які мають підвагонний генератор, на візках виробництва ВАТ "КВБЗ";а також на вагони пасажирські купейні спальні локомотивної тяги моделей, такі, що складаються з чотиримісних купе мод. 61-788А, мод 61-788АР (включаючі купе начальника потяга) і мод. 61-788Б (з двомісними купе типу СВ) дозволено серійний випуск вагонів", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.