«Укрзалізниця» відкрила електрифікований рух

Сьогодні на Південно-Західній залізниці урочисто відкрита нова електрифікована ділянка Конотоп-Ворожба, якою відправлено в перший рейс електропоїзд підвищеного комфорту Ворожба-Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізницы", в урочистостях взяли участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

Під час урочистостей В.ЯНУКОВИЧ і гості заходу відправили в перший рейс електропоїзд підвищеного комфорту №818/817 сполученням Ворожба-Київ. Квиток від станції Ворожба до станції Київ-Пасажирський в електропоїзді підвищеного комфорту коштує 15 грн., що на 25-60 грн. дешевше, ніж на той же напрям у пасажирських потягах.

Роботи з електрифікації проводилися в рамках реалізації програми електрифікації залізничних доріг України на 2008-2020 рр. Довжина нової електрифікованої ділянки Конотоп-Ворожба – 76 км.

Як наголошується в повідомленні, завдяки запуску електрифікованої залізничної ділянки Конотоп-Ворожба вдасться на 6,5 годин прискорити рух вагонопотоку на Південній залізниці в напрямку Білорусі за рахунок пропуску його через стик Ворожба замість стику Гребінка-Дарниця.

Крім того, під час проведення робіт з електрифікації ділянки залізничники реконструювали залізничні колії станцій Путивль, Ворожба, Дубов’язівка і Путейська. Виконаний середній ремонт на перегонах Путивль-Кошари, Дубов’язівка-Конотоп, а також прокладені стрілочні переводи на станціях Кошари, Ворожба і Путивль.

На станції Ворожба також був реконструйований залізничний вокзал, якому цього року виповнюється 122 року. На сьогодні ця визначна пам`ятка архітектури обладнана сучасними технічними засобами, які відповідають рівню оснащення столичного вокзалу. Зокрема, на вокзалі відремонтовано дах і фасад приміщення, зал очікування і службово-технічні приміщення, а також облаштовані пасажирські платформи київського і курського напрямків.

Нагадаємо, станція Ворожба є одним з найбільших залізничних вузлів, які сполучають західну частину Росії з лівим берегом Дніпра, східну частину України з Республікою Білорусь і портами Прибалтійських країн, а також є важливим залізничним вузлом, стикувальним пунктом між Південно-Західною і Південною залізницями.