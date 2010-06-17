Кінцевою датою оголошення конкурсу щодо «Укртелекому» може стати 15 серпня

Кінцевою датою оголошення приватизаційного конкурсу з продажу контрольного пакету акцій ВАТ "Укртелеком" є 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, якщо ФДМУ не вдасться до цього числа оголосити приватизаційний конкурс з "Укртелекому", гроші від його продажу не встигнуть надійти до бюджету до кінця цього року.

О. РЯБЧЕНКО також зазначив, що продаж "Укртелекому" на сьогодні є єдиною можливістю виконати план з приватизації на цей рік.

Голова ФДМУ попросив представників спецкомісії посприяти в передачі Фонду держмайна для подальшої приватизації контрольного пакету акцій "Укртелекому", який на сьогодні знаходиться в управлінні Міністерства транспорту і зв'язку. Він зазначив, що сьогодні перед підприємством стоять дві основні проблеми, які необхідно вирішити перед його приватизацією: це виділення спецзв'язку, який не може бути приватизований разом з усім підприємством, а також досягнення домовленостей з кредиторами, які надали "Укртелекому" синдикований кредит на 500 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня О. РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд держмайна планує оголосити приватизаційний конкурс з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" у серпні цього року.

За його словами, на сьогодні вартість планованого до продажу пакету акцій "Укртелекому" складає 9 млрд. грн., проте, в останні місяці спостерігається тенденція до підвищення ціни його акцій. Таким чином, до моменту продажу пакету його реалізаційна вартість може скласти близько 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет - понад 800 тис. абонентів і послуги мобільного зв'язку - понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії у 2009 році виріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн.