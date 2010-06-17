ФДМ подав касаційну скаргу на рішення суду щодо "Луганськтепловозу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) подав касаційну скаргу на рішення Господарського суду м. Києва, яким той зобов'язав ФДМУ відшкодувати колишньому власникові "Луганськтепловозу" - російській холдинговій компанії "Трансмашхолдинг" внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом на момент купівлі 23 березня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня після закінчення конкурсу з продажу 76% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" О. РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна планує скерувати касаційну скаргу на судове рішення, що зобов'язало його повернути гроші від першого продажу "Луганськтепловоза" його власникові в доларах, і висловив упевненість, що Фонд виграє цю касаційну скаргу.

За його словами, відповідно до чинного українського законодавства, гроші колишньому власникові за повернений в держвласність пакет акцій підприємства повертаються виключно за рахунок коштів від повторного продажу підприємства.

Нагадаємо, Господарський суд Києва своїм рішенням зобов'язав Фонд державного майна України відшкодувати колишньому власникові "Луганськтепловоза" - російській холдинговій компанії "Трансмашхолдинг" внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом на момент купівлі.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритою пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав компанію "Брянський машинобудівний завод" (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників "Луганськтепловозу" 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів "Центр-реєстратор" списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК "Брянський машинобудівний завод" і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 р. Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року "Брянський машзавод'" придбав 76% акцій "Луганськтепловозу" за 410 млн. грн.