Будівництво метро на Троєщину розпочнуть у наступному році

Будівництво нової лінії метрополітену у напрямку житлового масиву Троєщина - легке наземне метро "Троєщина - Осокорки" (Лівобережна лінія) - планують розпочати наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні сесії Київради заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, виступаючи з питання будівництва метро у столиці.

За його словами, на цій лінії передбачають будівництво шести станцій : Ватутіна, Каштанова, Драйзера, Сабурова, Цветаєвої, Милославська.

Вартість цього проекту складає, згідно з інформацією А. ГОЛУБЧЕНКА, 3,4 млрд. грн.

"Наступного року ми почнемо будівництво цього напряму", - сказав А. ГОЛУБЧЕНКО.

Окрім того, планується будівництво нової станції "Веселкова" на ще одній новій лінії метро - Подільско-Вигуровській. Цей напрям метро передбачає будівництво в цілому шести станцій: Глибочицької, Подільської, Суднобудівельної, Труханів острів, Залив Десенка, Веселкова.

"Якщо ми залишимо цей напрям метро з відгалуженням на Троєщину, як це передбачено першим варіантом проекту, то нам треба цього року, або максимум в наступному почати будівництво станції метро "Веселкова" для того, щоб туди пройти над станцією "Веселкова", мостом і забезпечити у 2014-му році введення в експлуатацію автомобільної частини Подільско-Воскресенського мостового переходу і продовжувати будівництво метрополітену", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він окремо звернув увагу на обов'язковість початку робіт з будівництва станції "Веселкова". Вартість проекту цієї лінії метро в цілому складає 5,5 млрд. грн.