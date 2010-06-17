«Луганськтепловоз» продано за ціною на 49% нижчою від ринкової

Державний пакет акцій ВАТ "Луганськтепловоз" був проданий за ціною, яка на 49% нижча за його вартість, розраховану на підставі ціни його акцій на фондовому ринку перед продажем.

Як повідомив УНІАН аналітик інвестиційної групи "Сократ" Максим ШТЕПА, запропонована покупцем ціна у 410 млн. грн. за 76,001% акцій "Луганськтепловоза" означає, що ціна однієї акції по угоді склала близько 2,46 грн., що на 49% нижче за ринкову ціну акцій за день до його приватизації (4,79 грн.).

Таким чином, як зазначає аналітик, ринкова ціна проданого пакету складає близько 804 млн. грн. (за ціною за день до приватизації).

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), що входить в російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість складала 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Лицетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) - до 414 млн. грн., проте, учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. У результаті переможцем конкурсу була визнана компанія "Брянський машинобудівний завод", з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.