Президент доручив реанімувати роботу аеропорту в Сумах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру транспорту і зв’язку Костянтину ЄФИМЕНКУ реанімувати роботу аеропорту в Сумах.

Як передає кореспондент УНІАН, це доручення глава держави дав учора на розширеному засіданні Сумського регіонального комітету з економічних реформ.

Відповідаючи на прохання голови наглядової ради ВАТ «Сумське науково-виробниче об’єднання імені Фрунзе» Героя України Володимира ЛУК’ЯНЕНКА щодо реконструкції аеропорту, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «треба вдихнути життя в напівзруйнований аеропорт у Сумах».

«Йому, безумовно, треба робити реконструкцію. У нас є зараз дуже багато охочих інвесторів у цьому напрямку працювати. Якщо ми подумаємо, як його завантажити, відкрити там реальні рейси, безумовно, цей регіон би ожив. Цей об’єкт вкрай необхідний», - підкреслив Президент України.