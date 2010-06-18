У Севастополі в серпні пройде фестиваль «Автоекзотика 2010»

З 5 по 15 серпня в місті Севастополі на аеродромі Херсонеський Маяк (Козача Бухта) вперше в Україні пройде Московський Міжнародний автомобільний фестиваль «Автоекзотика 2010» Sport Edition.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник проекту «Автоекзотика 2010» Sport Edition Євген ПЕТРОВ.

За його словами, автофестиваль «Автоекзотика» - це найбільший щорічний масово-видовищний захід на відкритому майданчику, що не має аналогів у країнах СНД за своїм форматом, розмахом, статусом і авторитетом.

При цьому він відзначив, що «Автоекзотика Sport Edition» у Севастополі – це Міжнародні змагання з Дрегрейсингу, Дрифту і Стантрайдингу.

Планується, що в автофестивалі візьмуть участь більш як 2000 автомобілів, з яких близько 300 візьмуть участь у різних змаганнях. Кількість відвідувачів очікується на рівні не менш як 40 тис. людей.

«Такої масштабної й видовищної спортивної автомобільної події на території СНД ще не робив ніхто», - додав він.

Також Є.ПЕТРОВ відзначив, що крім експозиції, яка налічуватиме більш як 2000 автомобілів з країн СНД, Фестивалю Тюнингу, Фестивалю Аерографії, Змагань з автозвуку, кожного з одинадцяти днів фестивалю проходитимуть автомобільні перегони й змагання: Міжнародні змагання з Дрегрейсингу в класах «Street» і «Sport», Міжнародна Драг-Битва, Змагання «Формула-Дрифт. Усі зірки. Топ16», Етап Чемпіонату України з картингу, Міжнародна Карт-Битва, Міжнародний чемпіонат із Стант-райдингу (Мототрюків) тощо. Призовий фонд змагань - 50 тис. дол.

«Усі види автомобільних змагань супроводжуватимуться потужним звуком, сценічним світлом і спецефектами, що перетворить «Автоекзотику» в Севастополі на справді унікальне видовище, яке приверне на фестиваль не лише жителів Севастополя і Криму, а й значну кількість туристів», - відзначив керівник автофестивалю.

Для учасників і гостей фестивалю буде обладнано декілька танцплощадок з найсучаснішою апаратурою і декораціями, на яких щодня виступатимуть кращі діджєї Москви, Києва і Криму.

Довідка УНІАН. Московський Міжнародний автомобільний фестиваль «Автоекзотика» щорічно проводиться в Москві на тушинському аеродромі і стабільно тримає декілька рекордів серед автомобільних заходів: за кількістю автомобілів - експонатів (більш як 8000), за площею експозиції - більш як 30 га, і за тривалістю проведення (10 днів і 10 ночей). Сумарна вартість експонатів, які беруть участь у фестивалі, становить більш як 200 млн. дол.