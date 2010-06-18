Мінтрансзв‘язку має намір реорганізувати ДП «СМАП»

Міністерство транспорту і зв`язку України має намір реорганізувати держпідприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра Олексій БАРАНОВ.

«На колегії міністерством ухвалено рішення про реорганізацію ДП «СМАП»», - сказав він.

За його словами, реорганізація займе певний час, оскільки питання не просте. Зокрема, його необхідно відпрацювати з митними органами, оскільки СМАП окрім видачі дозволів на автоперевезення ще і здійснює контроль на кордоні.

При цьому О.БАРАНОВ відзначив, що попередні терміни завершення реорганізації – середина 2011 року.

У свою чергу голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД відзначив, що в рамках реорганізації планується, що питання контролю всередині країни здійснюватиме Головавтотрансінспекція, а питання контролю на кордоні передаватимуться митниці.

Заступник міністра транспорту також відзначив, що міністерство має намір зробити прозорішою систему видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, зокрема створюється програмний продукт, який дасть змогу бронювати дозволи через Інтернет. Цю систему планується запустити в 3-4 кварталі цього року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) створено за рішенням Міністерства транспорту і зв`язку України відповідно до наказу №652 від 17 жовтня 2005 року з метою організації контролю за дотриманням українськими й іноземними перевізниками транспортного законодавства України і виконанням міжурядових угод з питань міжнародних автомобільних перевезень у пунктах пропуску на державному кордоні України, а також для надання всіх видів послуг з оформлення дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.