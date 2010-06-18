Мінтранс ініціюватиме зміни до Податкового кодексу

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціюватиме внесення змін до Податкового кодексу щодо нульової ставки ПДВ при ввезенні великогабаритних вантажних автомобілів стандарту Євро-4 і Євро-5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра транспорту і зв`язку Олексій БАРАНОВ.

За його словами, це важливе питання, оскільки сьогодні в Україні є лише один виробник великогабаритних вантажних автомобілів, і в основному автоперевізники використовують автомобілі імпортного виробництва.

Водночас існує проблема з поверненням ПДВ при ввезенні автомобілів.

«Тому – і ми їх в цьому підтримуємо – у перевізників є бажання, щоб була нульова ставка ПДВ при ввезенні імпортної техніки (вантажних автомобілів – УНІАН), що відповідає стандартам Євро-4 і Євро-5», - сказав заступник міністра.

За його словами, з 29 тис. автомобілів, які мають перевізники Асоціації міжнародних автоперевізників України, тільки 2100 відповідають стандарту Євро-4 або Євро-5.

Водночас Європа висуває вимоги до перевізників щодо автомобілів стандарту Євро-4 і Євро-5.

«Тому планується внесення змін до Податкового кодексу, щоб внести цю квоту для перевізників. Податковий кодекс пройшов перше читання, тому між читаннями ми маємо це зробити», - сказав О.БАРАНОВ.

За його словами, відповідна робота проводитиметься в уряді та з транспортним комітетом Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів.