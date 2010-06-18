КМУ ініціює посилення відповідальності за втручання в діяльність залізниць

Уряд пропонує Верховній Раді України внести зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, таке рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 16 червня.

Зокрема, запропонований урядом законопроект передбачає зміни в норми законів, які не змінювалися з 1984 року. Серед запропонованих змін особлива увага приділена заходам з протидії розкрадання вантажів, які перевозять залізничним транспортом, а також підвищення розміру штрафних санкцій з недопущення протиправних діянь, які тим або іншим чином впливають на безпеку руху потягів.

Метою проекту закону є підвищення безпеки руху на залізничному та іншому транспорті, а також підвищення ефективності запобігання порушенням транспортного законодавства.