У Дніпропетровській області вантажоперевезення збільшилися на 31,5%

У Дніпропетровській області за 5 місяців 2010 р. об'єм вантажоперевезень виріс щодо 5 місяців 2009 р. на 31,5% - до 41,6 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг за вказаний період збільшився на 14,9% і склав 14,1 млрд. т/км. Залізничним транспортом в області за січень-травень перевезено 37,5 млн. тон вантажів, що на 32,5% більше, ніж за січень-травень 2009 р.

Юридичними і фізичними особами-підприємцями, що працюють на ринку автомобільного транспорту, на комерційній основі, за 5 місяців перевезено близько 4 млн. тон вантажів, що на 21,6% більше показника за аналогічний період 2009 р.. Авіаційний транспорт регіону наростив від 5 місяців 2009 р. об'єми перевезень у 2,3 раау - до 1,3 тис. тон вантажів.

Водним транспортом Дніпропетровської області за вказаний період перевезено 152,7 тис. тон вантажів. Починаючи з лютого вантажоперевізники працюють не лише на річках Дніпропетровської області, але і на ринку морських перевезень.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за 2009 р. обсяг вантажоперевезень скоротився до 2008 р. на 12,9%.