Аеропорт «Бориспіль» відкриває пряме авіасполучення з Мальтою

Сьогодні, 18 червня, з міжнародного аеропорту "Бориспіль" відбувся перший регулярний рейс за маршрутом Мальта-Київ-Мальта.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, пряме авіасполучення забезпечує авіакомпанія "Air Malta". Польоти здійснюватимуть на літаку Аirbus А- 319.

Регулярність польотів - щотижня щоп'ятниці.

Довідка УНІАН. Air Malta - основний авіаперевізник Республіки Мальта. Парк авіакомпанії складають 12 літаків, серед яких Airbus A - 320 і Airbus A - 319.