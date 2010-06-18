«Укрморрічфлот»: вантажопотік у морських портах збільшується

За підсумками перших п'яти місяців 2010 року помітна тенденція до збільшення об'ємів вантажів, які йдуть через державні порти, і послуг, які надають державні підприємства морської галузі.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, про це сказав голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ під час засідання колегії "Укрморрічфлоту".

За його словами, загальна переробка вантажів в морських портах порівняно з 2009 роком виросла на понад 2%, експорт - на 7,4%, імпорт - на 143%.

Також позитивну динаміку демонструє транзит. Порівняно з минулим роком у січні він був меншим на 28,1%, у лютому - вже на 23,6%, у березні - на 20%, у квітні - на 19,8%, а у травні відрив досягав 17,1%.

За даними міністерства, зростання переробки вантажів особливо демонструє цукор. У травні цього року його переробка порівняно з травнем 2009 року виросла на понад 236%. Перевалка лісових вантажів виросла майже на 103%, хімічних, - на 29,5%, коксу - на понад 17%, хімічних і мінеральних добрив - на майже 15%, автотехніки і сільгосптехніки - майже на 18%.

Крім того, за даними міністерства, на понад 56% порівняно з травнем 2009 року виросла у травні цього року переробка промислових товарів в ящиках і пакунках, майже на 53% - контейнерів в тонах, на понад 29% - контейнерів в TEU. Також збільшилася і обробка автомобілів - майже на 32% в тонах і понад 12% у штуках.