Державіаадміністрація розраховує на затвердження Повітряного кодексу

Міністерство транспорту і зв'язку України робить усе можливе для того, щоб до літніх канікул Верховної Ради затвердити проект Повітряного кодексу в першому читанні.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, фахівці Державіаадміністрації активно працюють над обліком зауважень усіх зацікавлених міністерств, відомств і суб'єктів авіаційної діяльності до нового проекту Повітряного кодексу України, і найближчим часом документ буде переданий профільному комітету Кабінету міністрів України.

При цьому МТЗУ провело ряд нарад з фахівцями і підприємствами галузі з обговорення проекту. Згідно з повідомленням прес-служби, серед побажань, які висловлюють: коректне відображення питань соціального захисту працівників цивільної авіації в проекті Повітряного кодексу; необхідність адаптації, внесення змін і розробки нових нормативно-правових актів після прийняття документу в оновленій редакції; баланс між захистом інтересів вітчизняних авіаперевізників і пасажирів; розробка механізмів реалізації положень, прописаних в проекті, і тому подібне

У міністерстві підкреслюють, що усі конструктивні зауваження і пропозиції, які не суперечать основній концепції нового проекту Повітряного кодексу, будуть враховані на етапі його розгляду в профільному комітеті Кабінету міністрів або Верховної Ради України.