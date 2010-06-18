Профспілка залізничників проведе круглий стіл

22 червня 2010 року в приміщенні "Укрінформу" відбудеться круглий стіл і брифінг для журналістів за результатами конференції "Відповідь сфери праці на виклики ВІЛ і туберкульозу в Україні".

Конференція організована Міжнародною громадською організацією "Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров'я" (LHSI) за фінансової підтримки Федерації профспілок Голландії (FNV Mondiaal) і у співпраці з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

Під час роботи круглого столу підпишуть резолюцію про соціальне партнерство і співпрацю між не державними організаціями, органами державної влади і профспілками щодо протидії поширенню Віл-інфекції/СНІДУ і туберкульозу в Україні.

У роботі круглого столу братимуть участь представники міжнародних і українських громадських організацій, органів державної влади. Зокрема, представник Федерації профспілок Нідерландів Лео Месман, представник Міжнародної організації праці Лариса Савчук, заступник голови Федерації профспілок України Сергій Українець, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Ткачов.

Після проведення брифінгу представники ЗМІ матимуть можливість поспілкуватися з практикуючими лікарями у відомчій дорожній клінічній лікарні №2 Ст.Київ-Пасажирський, відвідають Центр здоров'я жінки, поставлять невідкладні питання і отримають кваліфіковані відповіді.

Контактна особа: Катерина Сидоренко, тел. +38 097 273 89 88.