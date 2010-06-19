Група компаній «Волга-Дніпро» готова купити 40 літаків Ан-124 «Руслан»

Група компаній «Волга-Дніпро» до 2030 року готова купити 40 літаків Ан-124 «Руслан».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив президент групи компаній «Волга-Дніпро» Олексій ІСАЙКІН у ході XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми замовили у ОАК (Об`єднана авіабудівна корпорація РФ) 40 літаків до 2030 року. Ми сподіваємося, що виробництво «Русланів» буде відновлено досить швидко», - сказав О.ІСАЙКІН.

Він також повідомив, що «Волга-Дніпро» зацікавлена в придбанні літаків Ан-70, але говорити про кількість поки зарано.

«На сьогоднішній день є один дослідний літак, поки немає про що говорити. Буде серійне виробництво, можна буде оцінювати свої потреби», - сказав він.

Водночас О.ІСАЙКІН зазначив, що «як мінімум декілька десятків таких літаків нам необхідно».

***Ан-124 «Руслан» - український літак, що є найбільшим серійним транспортним літаком у світі.

Група компаній «Волга-Дніпро» - міжнародна організація, що має російське коріння й об`єднує співробітників по всьому світу для надання замовникам високоякісних послуг із авіаційної доставки вантажів на чартерній і регулярній основі. Група компаній є найбільшим російським вантажним авіаперевізником і світовим лідером на ринку повітряних транспортувань унікальних, великогабаритних і надважких вантажів.