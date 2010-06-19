Експерт: світовий ринок Ан-124 «Руслан» складе 80-100 одиниць

До 2030 року світовий ринок літаків Ан-124 «Руслан» складе 80-100 одиниць.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив президент групи компаній «Волга-Дніпро» Олексій ІСАЙКІН під час XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Прогноз щодо кількості літаків до 2030 ми робили в інтервалі 80-100 літаків на обидві частини ринку – військову і комерційну», - сказав О.ІСАЙКІН.

Він упевнений, що відновлення виробництва літаків Ан-124 «Руслан» беззаперечно буде рентабельним проектом.

За його словами, останні 10 років вартість перевезення габаритних вантажів увесь час зростала, оскільки раніше ця послуга була недооцінена.

«Зараз ми підійшли до справедливої ціни щодо перевезень, і автоматично це поширюється на ціну нового літака. Це дуже важливо при будівництві нових літаків», - підкреслив О.ІСАЙКІН.

Він упевнений, що зараз рівень цін на ринку перевезень такий, що за цими цінами можна купувати нові літаки.

«За тими індикативними цінами, які зараз називаються, - від 200 до 250 млн. дол. за один літак залежно від версії. Якщо буде кооперація з американцями, то це буде дорожчий літак, і, звичайно, за характеристиками це буде зовсім інша машина. Безперечно - такі дорогі літаки окупляться», - сказав він.

За його словами, зараз на ринку працює 25 літаків Ан-124. Причому попит, що зростає, задовольняється за рахунок підвищення інтенсивності використання флоту, оскільки фізично його збільшити не можна.

Він зазначив, що місяць тому на літаку авіакомпанії «Антонов» був досягнутий наліт у 300 годин на місяць, що зіставно з експлуатацією Боїнг-747. З одного боку – це хороша новина, але з іншого боку вичерпується ресурс літаків, додав він.

«Це свідчить про те, що конструкція унікальна, в ній закладений хороший потенціал використання Ан-124, так само як Боїнг-747. Це цілком реально. Зараз треба його зробити», - підкреслив він.

О.ІСАЙКІН також зазначив, що дуже важливо, щоб виробництво було організоване «як задумано в цифрі - від стадії проектування і потім експлуатації».

За його словами, такі літаки можна експлуатувати по 14-16 годин на добу.