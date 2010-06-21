Єфименко виступає за приватизацію Ялтинського порту

Міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО виступив з ініціативою розглянути в програмі приватизації на 2011 рік приватизацію Ялтинського морського торговельного порту.

Як передає кореспондент УНІАН, це він повідомив журналістам увечері 18 червня.

"Поки що рішення не прийнято, але я вже виступив з ініціативою розглянути наступного року в плані приватизації хоч би один порт, наприклад Ялтинський - найменший порт, який не має перспективи бути вантажним портом", - сказав К. ЄФИМЕНКО.

За його словами, за останні 3 роки порт показує збиток.

"Я виступив з ініціативою, написав лист, але я не можу прийняти рішення продавати порт або ні. Я надав пропозицію для того, щоб розглянути в програмі приватизації на 2011 рік приватизацію порту Ялта. Я підкреслюю - пропозиція, рішення з цього питання немає", - сказав міністр.

За його словами, проблемою є те, що в Україні немає закону про морські порти, тому не встановлені чіткі правила гри. "Великі компанії-інвестори ніколи сюди не підуть, коли не зрозумілі правила гри", - вважає К.ЄФИМЕНКО. Як нагадав він, закон про морські порти обговорюють понад 10 років, і сьогодні важливим питанням є його прийняття.

"Я за те, щоб був відкритий конкурс - хто більше дав, той і переміг", - сказав міністр.

За його словами, під час приватизації необхідно, щоб причальні лінії, акваторія, судноплавний канал, морська навігація залишалися у власності держави.

Він також повідомив, що у четвер, 17 червня, звільнив начальника порту Єгора ІВАНОВА за заборгованість по зарплаті на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2009 р. конкурсна комісія Міністерства транспорту і зв'язку України на своєму засіданні визнала Є. ІВАНОВА переможцем конкурсу на заміщення посади начальника Ялтинського морського торговельного порту.

Нині Ялтинський порт є найпривабливішим в Україні з точки зору пасажирських перевезень. Розвиток туризму і залучення іноземних туроператорів були визначені першочерговим завданням в роботі підприємства.

Ялтинський порт завершив 2009 рік з чистим збитком у розмірі 4 млн. грн., збільшивши його у 2 рази порівняно з 2008 роком.

Довідка УНІАН. Пасажирський і торговельний порт "Ялта" знаходиться в глибині Ялтинської затоки на південному узбережжі Кримського півострова. Порт відкритий для навігації цілорічно. Він складається з пасажирського терміналу, вантажопасажирського портопункту і 17 портопунктів від Судака на сході до Фороса на заході протягом понад 58 миль уздовж Південного узбережжя. Пасажирський термінал сформований гаванню із захистом молом. Глибини: пасажирський термінал - до 8,5 м, вантажопасажирський - до 7,0 м.