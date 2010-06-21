Єфименко: «Укртелеком» вийде на прибуткову роботу

ВАТ "Укртелеком" у 1-му півріччі 2010 р. вийде на прибуткову роботу.

Як передає кореспондент, про це заявив журналістам у п'ятницю ввечері, 18 червня, міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, оперативна ситуація на підприємстві показує, що "Укртелеком" за перше півріччя перекриє збиток першого кварталу. "Збиток буде перекритий однозначно, і буде прибуток", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у травні К. ЄФИМЕНКО заявив, що має намір розірвати трудовий контракт з керівником "Укртелекому" Георгієм ДЗЕКОНОМ, якщо у першому півріччі підприємство покаже збиток.

На засіданні колегії міністерства Г. ДЗЕКОН узяв на себе зобов'язання, що перше півріччя "Укртелеком" завершить з прибутком.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет - понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв'язку - понад 460 тис. абонентів.

Збиток "Укртелекому" у I кварталі 2010 р. зменшився у понад 5 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 36,11 млн. грн. Дохід компанії за цей період склав понад 1,675 млрд. грн., що дещо нижче, ніж у I кварталі минулого року (1, 678 млрд. грн.).

Без урахування курсових різниць і реалізації валюти, чистий збиток "Укртелекому" у 2009 році склав 366,7 млн. грн. проти 498,6 млн. грн. у 2008 році.