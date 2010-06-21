Кабмін повернув функції замовника Львівській ОДА

Кабінет міністрів України повернув функції замовника будівництва Міжнародного аеропорту «Львів» Львівській обласній держадміністрації.

Текст розпорядження (від 16 червня ц.р. №1236-р) розміщений на сайті уряду.

Зокрема, документом доручено відновити до 20 липня 2010 р. дію пункту 1 розпорядження КМУ від 31 серпня 2009 р. №1009 “Про заходи щодо забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Львів”, яким функції замовника реконструкції аеропорту були передані ОДА.

У зв`язку з цим, до 20 липня 2010 р. доручено зупинити дію пункту 1 розпорядження КМУ від 2 червня 2010 р. №1161 “Про заходи щодо забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Львів”, яким функції замовника реконструкції аеропорту «Львів» були передані Нацагентству з питань проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 2 червня 2010 р. №1161р КМУ передав функції замовника будівництва і реконструкції міжнародного аеропорту "Львів" від Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації державному підприємству "Дирекція з будівництва об`єктів Євро-2012 у м. Львові", яке входить у сферу управління Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням №160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул будови нового аеровокзалу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", розробленого підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна".

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 921 млн. 362 тис. грн., зокрема будівельно-монтажних робіт – 386 млн. 371 тис. грн., обладнання, меблів, інвентаря – 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва – 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу становитиме 1 тис. пасажирів за годину.