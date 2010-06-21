Перевезення пасажирів за 5 місяців знизилося на 8%

За січень-травень 2010 р. в Україні послугами пасажирського транспорту скористалися 2,8 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 49,2 млрд. пас./км, що становить відповідно 91,9% і 96,3% від показників за аналогічний період 2009 р.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом відправлено 171,9 млн. пасажирів, що на 1,2% менше. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 3,3%, Львівській, – на 1,8%, Придніпровській – на 1,4%, Південній і Південно-Західній – на 0,6%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 0,7%

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд. пасажирів, що на 8,0% менше. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців за 5 місяців ц.р. зменшилися на 7,7%.

Перевезення пасажирів водним транспортом скоротилося на 10,5% - до 2,1 млн. чол., перевезення морським транспортом скоротилося на 3,4%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 92,2% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 3,6%. У той же час, закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 8,1%.

Авіаційним транспортом у січні-травні ц.р. перевезено 1,9 млн. пасажирів, що на 11,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 р. Крім того, міським електротранспортом перевезено 1,1 млрд. пасажирів, що на 9,3% менше порівняно із січнем-травнем 2009 р.

Нагадаємо, за січень-березень 2010 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 1,7 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 27,6 млрд. пас./км, що становить відповідно 91,0% і 94,8% від обсягів січня-березня 2009 р.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. чоловік, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.