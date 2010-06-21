Перевезення вантажів за 5 місяців зросло на 14%

За січень-травень 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 298,8 млн. тонн вантажів, що на 14,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Вантажооборот зріс на 13,8% і становив 159,4 млрд. т/км. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 13,0%. На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 31,5%, Донецької – на 23,9%, Придніпровської – на 15,1%, Південної – на 10,2%, Південно-Західної – на 11,2%, Одеської – на 8,4%. Збільшення вантажообороту сталося також на річковому транспорті - в 2 рази, автомобільному (на 20,2%), трубопровідному (на 13,4%), авіаційному (на 9,7%). Вантажооборот на морському транспорті зменшився на 7,6%

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-травнем 2010 р. зросло на 14,7% - до 170 млн. т, в т.ч. відправлення вантажів – на 14,6%. Відправлення вантажів зросло на Придніпровській залізниці на 28,4%, Одеській, – на 20,5%, Львівської – на 13,7%, Південно-Західної – на 9,6% і Донецької – на 8,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів залишилося на рівні 5 місяців 2009 р. Зокрема, відправлення лісових вантажів збільшилося на 65,4%, брухту чорних металів – на 53,1%, залізної і марганцевої руди – на 37,5%, коксу – на 27,7%, чорних металів – на 16,7%, нафти і нафтопродуктів – на 10,6%, будівельних матеріалів – на 9,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,3%, кам`яного вугілля – на 4,7%. Відправлення цементу знизилося на 8,1%, зерна і продуктів помелу – на 37,3%

Вітчизняний морський і річковий торговий флот в січні-травні п.р. виконав перевезення вантажів обсягом 3,2 млн. т, що на 10,8% більше. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту зросли на 41,4%, морського транспорту – зменшилася на 9,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 68,8%, морським – на 5,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 5 місяців п.р. перевезено 54,9 млн. т вантажів, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2009 р., і виконаний вантажооборот обсягом 14,8 млрд. т/км, які зросли на 20,2%.

Крім того, за 5 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 33,6 тис. т вантажів, що на 1,9% менше, ніж за січень-травень 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 151,0 млн. т/км, що на 9,7% більше.

Магістральними трубопроводами транспортовано 70,7 млн. т вантажів, що на 15,7% більше, ніж за 5 місяців 2009 р.

Нагадаємо, транспортні підприємства України за перший квартал 2010 року перевезли 172,7 млн. тонн вантажів, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% обсягу 2008 року.

Перевезення вантажів залізницями в 2009 році скоротилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж в 2007 році.