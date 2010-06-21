Члени Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних - "Рк-Телеком-Україна" і "Норматек" - підписали договір про просування Мультисервісної платформи для розвитку ринку мобільного контенту в Україні. Про це УНІАН повідомили в асоціації.

За даними глави Робочої групи асоціації «Розвиток ринку мобільного контенту в Україні», генерального директора "Рк-Телеком-Україна" Олега СОБОЛЕВА, мультисервісна платформа випробувана на придбаному "РК-Телеком" (Росія) операторові

бездротового зв`язку у Таджикистані. Крім того, за його словами, великий досвід компанії в обслуговуванні операторів мобільного зв`язку Росії і оператора Yota дозволяє відтворити прийнятну для ринку України бізнес-модель на базі українського оператора "Норматек", який має відразу три національні ліцензії у різних діапазонах частот. Він вважає, що така співпраця не тільки підштовхне бізнес обох компаній, але і дасть хороший поштовх розвитку ринку "Мобільного контенту України" в цілому.

Мультисервісна платформа для надання оператором послуг мобільного контенту дозволяє підвищити лояльність абонентів, одержати додатковий дохід та ін.

Серед основних завдань, які виконує платформа, - розвиток нових послуг для абонента, оренда додатків, єдиний процесинг та ін.