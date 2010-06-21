Доходи підприємств галузі зв'язку взросли на 3%

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-травні 2010 р. зросли на 3,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 р. і становили 18 млрд. 811 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню становили 7 млрд. 316,9 млн. грн., що на 8,3% більше, ніж за січень-травень 2009 року.

Лідерами із доходів у галузі в січні-травні 2010 р. є оператори мобільного зв`язку (стільниковий мобільний, пейджинговий і транкінговий зв`язок), при цьому основна частка доходів від послуг мобільного зв`язку припала на операторів стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в січні-травні 2010 р. становили 11 млрд. 298,3 млн. грн. (зростання – 4,8%), із них 3 млрд. 668,3 млн. грн. отримано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання – 14,9%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться міжміський і міжнародний телефонний зв`язок – у цьому виді зв`язку підприємства галузі в січні-травні 2010 р. отримали доходи в розмірі 1 млрд. 659,6 млн. грн. (із них 742,8 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку в січні-травні 2010 р. знизився на 13,7% (від послуг населенню – падіння на 17,2%), порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

На третьому місці в галузевому рейтингу за доходами за підсумками січня-травня 2010 р. знаходиться місцевий телефонний зв`язок. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-травні 2010 р. становив 1 млрд. 644,8 млн. грн. (із них населенню – 1 млрд. 64,3 млн. грн.), що на 8,4% менше (для населення – менше на 7,2%), ніж за аналогічний період 2009 року.

Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку за січень-травень 2010 р. становив 114,9 млн. грн. (із них населенню – 101,4 млн. грн.), що на 8,2% менше (для населення - менше на 7,2%), ніж за січень-травень 2009 року.

Четвертий рядок у рейтингу галузевих доходів за результатами січня-травня 2010 р. займає комп`ютерний зв`язок, в якому обсяг доходів від послуг підприємств за вказаний період зріс на 27,3% і становив 1 млрд. 655,2 млн. грн., із них 879,7 млн. грн. становили доходи від послуг населенню (зростання на 39,8%). При цьому доходи підприємств зв`язку, отримані в цьому виді зв`язку тільки від послуг доступу в Інтернет, становили за звітний період 1 млрд. 445,7 млн. грн. (зростання – 28,1%), із них 845,7 млн. грн. – населенню (зростання – 39,8%).

Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку за січень-травень 2010 р. зріс порівняно з доходом у січні-травні 2009 року на 2,4% і становив 1 млрд. 137,8 млн. грн., із них населенню було надано послуг на суму 222,3 млн. грн. (зростання на 1,4%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі й прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в січні-травні 2010 р. становили 787,6 млн. грн., що на 7,9% перевищило показник за аналогічний період 2009 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення становили 562,3 млн. грн. (із них населенню – 555,2 млн. грн.), що на 8,3% більше, ніж за січень-травень 2009 року.