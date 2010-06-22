Кількість абонентів «МТС Україна» у травні зросла

Кількість абонентів оператора мобільного зв'язку "МТС Україна" у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року зросла на 0,06% і склала 17,44 млн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії "Мобільні Телесистеми" (МТС, Росія), що володіє українським оператором.

При цьому, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість абонентів оператора мобільного зв'язку "МТС Україна" у травні 2010 року знизилася на 0,29%.

Консолідоване число абонентів стільникового зв'язку компанії на 31 травня 2010 року склало 98,98 мільйона користувачів.

У травні 2010 року консолідована абонентська база МТС в Росії і країнах СНД збільшилася на 330 тисяч користувачів, з яких частка Росії становить 120 тисяч підключень.

Довідка УНІАН. Мережа "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,37 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривен.

"МТС Україна" - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми", провідного оператора мобільного зв'язку в Росії та країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ "Мобільні Телесистеми" обслуговує понад 98,65 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, складає понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.