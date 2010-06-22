«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" на 22 червня призначила 6 додаткових потягів до святкування Дня Конституції.

Як сказано у переданому УНІАН повідомленні, традиційно в періоди підвищеного пасажиропотоку залізниці України призначають додаткові потяги на найбільш популярні напрями.

На сьогодні призначено потяги № 531 Київ - Львів відправленням з Києва 25 червня, № 524 Київ-Донецьк-Луганськ відправленням з Києва 25 червня, № 286 Київ-Сімферополь відправленням з Києва 25 червня і назад з Сімферополя 28 червня, № 258 Київ-Одеса відправленням з Києва 25 червня і назад з Одеси 28 червня, № 298 Київ-Севастополь відправленням з Києва 25 червня, № 120 Київ-Донецьк відправленням з Києва 25 червня і назад з Донецька 28 червня.

Згідно з повідомленням, крім того, до складу потягу № 130 Брест-Сімферополь 25 червня додається 9 вагонів для можливості оформлення проїзду з Києва в Сімферополь.