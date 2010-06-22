Одеський порт побудує контейнерний термінал

Протягом трьох років Одеський морський торговий порт приєднає до існуючого карантинного молу контейнерний термінал площею 19,3 га.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, завдяки новому терміналу стане можливим проведення навантажувально-розвантажувальних робіт з прийому, тимчасового зберігання і відвантаження контейнерів на відкритих складських майданчиках обсягом одноразового зберігання до 16 тис. TEU (1 TEU – еквівалент двадцятифутового контейнера).

Також повідомляється, що в даний момент ведуться днопоглиблювальні роботи і облаштування котловану під причали – «заміна ґрунтів». Потім будуть побудовані причали загальною протяжністю 650 м.

Нагадаємо, проектна документація передбачає, що загальна кошторисна вартість проекту складає 4 млрд. 443 млн. 895,63 тис. грн. Пропускна спроможність комплексу – 600 тис. TEU. На комплексі передбачається будівництво двох причалів. Перша паля в основу майбутнього причалу була закладена 10 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 07.10.2009 р. № 1293-р, узгоджено укладення додаткової угоди до генеральної інвестиційної угоди, ув`язненому між ГП «Одеський морський торговий порт» і дочірнім підприємством «ГПК Україна» компанії «ГПК Гамбург порт консалтинг ГМБХ», про реконструкцію контейнерного терміналу.