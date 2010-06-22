Комісія Київради визначила “Мастер-Авиа” переможцем конкурсу

Постійна комісія Київради з питань власності визначила приватну фірму “Мастер-Авиа” переможцем конкурсу на право оренди комплексу будівель, які знаходяться на балансі комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни).

Як повідомили УНІАН в прес-службі фракції БЮТ в Київраді, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 18 червня.

Як відзначили в БЮТ, 15 червня комісія з питань власності наперед затвердила переможця конкурсу – фірму “Мастер-Авиа”, хоча у іншого учасника конкурсу – компанії “Промсоцпророзвиток” були кращі пропозиції в заявці: більш ніж в три рази вищий відсоток оренди об`єкту. У той же час конкурент не мав необхідної ліцензії. Комісія вирішила дати час “Промсоцпророзвиток” на виправлення документації, але вже 18 червня було призначене в терміновому порядку засідання і ухвалене остаточне рішення щодо переможця.

Довідка УНІАН. У вересні в 2009 р. Київрада дозволила аеропорту “Жуляни” узяти кредит в сумі 110 млн. грн. під заставу майна підприємства. Цим рішенням депутати внесли зміни в попереднє рішення Київради від 26.07.2007 р., яким підприємству дозволялося узяти кредит під заставу майна підприємства в обсязі 164 млн. грн. Для отримання кредиту Київрада, згідно з останнім своїм рішенням, дозволила аеропорту передати як запоруку індивідуальні певні будівлі і споруди аеропорту, які знаходяться у нього на балансі.

Рішення ухвалювалося з метою забезпечити стабільне функціонування підприємства в період проведення робіт з реконструкції.

У міжнародному аеропорту “Київ” ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи по футболу 2012 року.