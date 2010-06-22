Уряд запропонує модель Суспільного телебачення

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що уряд до вересня 2010 року запропонує громадськості модель створення Суспільного телебачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам 100 днів діяльності Кабінету міністрів.

"До вересня ми запропонуємо суспільству модель, яка буде повністю незалежна від державних чиновників, від влади, яка буде разом з тим конкурентна", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, основним питанням створення Суспільного телебачення є джерело фінансування. На його думку, створення Суспільного телебачення повинні фінансувати громадяни України.

"Потрібно, щоб бути конкурентоспроможним, не мати залежності від спонсорів, не мати реклами, раз вже за це заплатили. Все залежить від фінансової моделі телебачення", - вважає віце-прем`єр.

Б.КОЛЕСНІКОВ не виключив, що буде запропоновано кожному з 46 мільйонів українців заплатити по 1 гривні для створення бюджету Суспільного телебачення.

У свою чергу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ погодився з таким варіантом, щоб Суспільне телебачення не залежало ні від реклами, ні від магнатів, ні від олігархів. "Можна зробити", - сказав він.

У відповідь на це зауваження М.АЗАРОВА віце-прем`єр додав: "Ну, щоб бути конкурентом, потрібно платити все ж таки 2 гривні на місяць. І тоді 120 млн. грн. буде бюджет, що дорівнює "Інтеру", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

"120 млн. – це треба подумати", - зазначив М.АЗАРОВ.