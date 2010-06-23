Новий Податковий кодекс вдарить по ІТ галузі України

Нова редакція Податкового кодексу України, прийнята у першому читанні Верховною Радою 17 червня, фактично скасовує можливість роботи за спрощеною системою оподаткування для консультантів і компаній в галузі інформаційних технологій (ІТ), які зпівпрацюють з зарубіжними замовниками.

Про це повідомили УНІАН у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

На думку представників ІТ Комітету ЄБА, податковий тягар може значно вплинути на обсяг експорту послуг з розробки програмного забезпечення (ПЗ), що, у свою чергу, призведе до зниження конкурентоспроможності України порівняно з іншими країнами, що спираються на потужну державну підтримку. Відміна податкових пільг для розробників ПЗ загрожує відтоком кваліфікованих фахівців за кордон і відходом галузі в тінь, зазначають у ЄБА.

Якщо це станеться, то галузь, яка, як вважають у ЄБА, "тільки-но почала ставати на ноги", буде відкинута назад на рівень розвитку десяти - п'ятнадцятирічній давнини, скоротяться надходження валюти до країни.

Заступник голови правління Харківської філії ЄБА і член ІТ Комітету ЄБА Едуард РУБІН зазначає, що з прийняттям нового Податкового кодексу у першому читанні виникла необхідність лобіювати інтереси ІТ галузі в Україні і першочергова мета - захистити високотехнологічний сектор від надмірного податкового тягаря, який може просто убити індустрію.

"Одного разу втративши свій ІТ потенціал, Україна навряд чи зможе його відновити надалі в умовах гонитви на міжнародному ринку", - сказав він.

У свою чергу голова ІТ Комітету ЄБА Володимир БЕК вважає, що найвідчутніший удар випробують на собі аутсорсингові компанії, оскільки з прийняттям Податкового кодексу у поточній редакції станеться одномоментне збільшення податкового навантаження у рази. ІТ компанії опиняться у безвихідному становищі: їх прибутковість не дозволить їм узяти податковий тягар на себе, перекласти навантаження на співробітників теж неможливо, у результаті Україна отримає відтік фахівців, а спроба підвищити розцінки змусить клієнтів перевести замовлення у конкурентні країни.

При цьому представники ІТ Комітету не заперечують того факту, що зміни податкового режиму мають рано чи пізно бути впроваджені у сфері високих технологій. Але процес цей повинен протікати плавно, заручившись підтримкою з боку держави, як це відбувалося у більшості країн - світових лідерів інформаційної галузі, зазначають у ЄБА.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) - неприбуткова організація, яка об'єднує близько 750 іноземних і вітчизняних компаній, що працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. ЄБА була створена у 1999 році. Ініціатором створення ЄБА стала Європейська комісія, зацікавлена у підтримці європейського бізнесу в Україні і підтримці двосторонніх зв'язків УКРАЇНА-ЄС. Пріоритетними завданнями ЄБА на 2010 рік є: зменшення перешкод для інвестування, підтримка різних механізмів, які сприяють економічній інтеграції до ЄС, і сприяння позиціонуванню України як країни привабливої для інвестицій і ділового партнерства.

Комітет з інформаційних технологій ЄБА засновано у квітні 2010 року, об'єднує виробників програмного забезпечення. Завдання - сприяти розвитку індустрії інформаційних технологій в Україні.