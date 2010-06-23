ФДМ планує виставити на фондовій біржі 9,64% ЧСЗ

Фонд державного майна (ФДМ) планує виставити в серпні цього року на фондовій біржі 9,64% державний пакет акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод». Як повідомили УНІАН у Фонді держмайна, про це сказано в щомісячному пооб’єктному плані-графіку виставляння на продаж на квітень–грудень 2010 р., затвердженого наказом ФДМ від 21 червня 2010 р.

Номінальна вартість запланованого до продажу держпакета ЧСЗ становить 12 млн. 454 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також проводить суднові казани, механізми і суднове обладнання. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.

На сьогодні 90,25% акцій ДАХК “ЧСЗ” належить ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» («Смарт-холдинг»), яке наприкінці 2007 року придбало цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (м. Миколаїв).