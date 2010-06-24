Головавтотрансінспекція виявила понад 60 таксистів-нелегалів

Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв'язку виявила і попередила діяльність 67 автоперевізників, які здійснювали нелегально перевезення пасажирів на таксі від ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль".

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, це результати рейдів-перевірок, які тривали упродовж двох тижнів (з 9 до 23 червня) на під'їздах до термінальних комплексів ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль" у рамках підготовки транспортної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року.

У цей період інспектори Головатотрансінспекції перевірили понад 130 автотранспортних засобів і виявили понад 80 порушень законодавства про автомобільний транспорт. Основним порушенням є здійснення перевезень пасажирів на таксі без оформлення відповідних документів - ліцензій і ліцензійних карток.

Усіх нелегальних таксистів притягатимуть до відповідальності відповідно до законодавства України.

Заходи щодо виявлення незаконних автоперевізників на території аеропорту "Бориспіль" проводитимуть регулярно, зазначають у Мінтрансзв’язку.