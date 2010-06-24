Президент японського автоконцерну Toyota вибачився

Президент японського автоконцерну Toyota Акіо Тойода вибачився перед акціонерам компанії за великомасштабні відклики автомобілів цієї марки і проблеми з якістю, що переслідували компанію цього року, повідомила газета "Санкей".

"Прошу вибачення за заподіяне хвилювання через проблеми безпеки і якості", - заявив на зборах акціонерів Тойода.

"Я вдячний акціонерам за слова підбадьорення і підтримки. Найважливіше зараз повернути довіру клієнтів компанії, забезпечивши безпеку і піднявши рівень післяпродажного обслуговування", - сказав він.

З кінця минулого року і на початку нинішнього автоконцерн був вимушений відкликати близько дев'яти мільйонів автомобілів у світі, зокрема, через проблеми з килимком в ногах водія, який чіплявся за педаль акселератора, залипання самої педалі, а також через проблеми у гальмівній системі на гібридних автомобілях.

Компанію критикували за неоперативність і пізню реакцію на несправності. Акіо Тойода навіть з'явився на слуханнях в американському сенаті, де вимушений був давати пояснення причин події.

Тойода розповів акціонерам про заходи, які дозволять уникнути подібного. Одним з них стане створення Глобального комітету контролю за якістю. Крім того, відділення компанії у світі зможуть вирішувати питання про відклик автомобілів, не чекаючи його розгляду у штаб-квартирі Toyota.

Акіо Тойода онук засновника компанії, став президентом Toyota на зборах акціонерів рік тому.