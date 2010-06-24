Від початку року проведено 2 тис. проверок перевізників

З початку року територіальні управління Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту і зв'язку України здійснили 1 952 перевірки дотримання ліцензованими перевізниками ліцензійних умов.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, з них - 1 107 планових перевірок і 845 позапланових перевірок.

За результатами проведених перевірок за порушення ліцензійних умов прийнято рішення анулювати 909 ліцензій суб'єктам господарювання на автоперевезення, у тому числі 408 ліцензій за надання послуг з перевезень пасажирів (окрім таксі) і 38 ліцензій за надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів.

Водночас, відповідно до розглянутих матеріалів перевірок, Головавтотрансінспекція прийняла рішення надати певний термін для усунення виявлених порушень 563 суб'єктам господарювання.