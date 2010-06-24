Мінтранс створив робочу групу

За дорученням міністра транспорту і зв'язку України Костянтина ЄФИМЕНКА у Мітрансзв’язку створено робочу групу з питань розвитку придорожньої інфраструктури.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, фахівці, які входять до складу робочої групи, найближчим часом розроблять механізм, який передбачатиме обов'язкове включення в проекти будівництва доріг об'єктів інфраструктури (стоянок, місць відпочинку водіїв, заправок, пунктів харчування) з урахуванням потреб перевізників.

У міністерстві повідомляють, що та кількість стоянок і місць відпочинку на основних автомагістралях і дорогах країни, яка є зараз, не задовольняє потреб перевізників. Приведення дорожньої інфраструктури до рівня європейських країн і вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дозволить створити належні умови для перевізників і сприятиме розвитку міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

До складу робочої групи, яку очолив голова Державтотрансадміністрації Сергій ДОБРОХОД, увійшли представники Укравтодору, "Укрінтеравтосервісу", "Державтотранспроекту", Державтотрансадміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.