Мінтранс за прискорення процедури контролю та оформлення вантажів

Міністерство транспорту і зв'язку України має намір обмежити терміни перебування вантажів у контейнерах в морських торговельних портах до доби, а також удосконалити процедуру їх контролю і оформлення.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, таке рішення було прийняте на робочій нараді представників Укрморрічфлоту, Асоціації міжнародних автоперевізників, Одеського та Іллічівського портів.

"Ефективна робота перевізників - це ефективна робота портів. Якщо ефективно працюватиме перевезення, то збільшиться і вантажообіг", - сказав заступник міністра Олексій БАРАНОВ.

Як сказано у повідомленні, сьогодні швидкість перевезення вантажів дуже залежить від швидкості огляду і оформлення. Наприклад, контроль і оформлення вантажів у контейнерах здійснюють співробітники 10 державних органів, що значно збільшує терміни перебування контейнерів у порту.

"Ми прагнемо, щоб порти використовували усю потужність, щоб збільшувався вантажообіг. Тому пропонуємо: якщо контрольні служби мають сумніви щодо конкретного контейнера, то нехай здійснюють перевірку, а якщо претензій немає, то, розглянувши надані експедитором документи, роблять висновок про можливість вивезення контейнера з порту", - сказав голова "Укрморрічфлоту" Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.