АМК повторно визнав "сотовиків" і «Укртелеком» монополістами

Антимонопольний комітет України одностайно визнав операторів мобільного зв`язку і компанію «Укртелеком» монополістами на ринку інтерконекту.

Як передає кореспондент УНІАН, на своєму сьогоднішньому засіданні АМК одноголосно прийняв рішення про визнання операторів мобільного зв`язку «Голден телеком», «Укртелеком», «Українські радіосистеми», «Астеліт», «Київстар GSM», «МТС Україна», «Інтертелеком» і «Телесистеми України» такими, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги завершення телефонних з`єднань на своїх мережах мобільного зв`язку.

Нагадаємо, що рішення про визнання операторів монополістами було прийняте в травні 2009 року, проте вже в червні 2009 року воно було зупинене.