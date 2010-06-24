АМКУ зобов'язав Мінтранс упорядкувати автостанційні послуги
Антимонопольний комітет України зобов`язав Міністерство транспорту і зв`язку України розробити і затвердити порядок визначення вартості обов`язкових автостанційних послуг і розміру автостанційного збору.
Про це УНІАН повідомляє прес-служба АМКУ.
Згідно з повідомленням, Мінтрансзв’язку має ввести в дію відповідний нормативно-правовий акт, попередньо узгоджений з Комітетом та іншими органами влади.
Як встановив Комітет, сьогодні відсутній єдиний порядок розрахунку вартості автостанційних послуг. Як наслідок, автостанції стягують зі споживачів різну і необгрунтовану плату за свої послуги. Вартість послуг коливається в межах 10-60% вартості пасажирського квитка. Розмір автостанційного збору формується залежно від вартості проїзду і загальної виручки перевізника, а не від фактичних витрат автостанцій, відзначають в Комітеті.
«Існуючий механізм формування вартості автостанційних послуг і збору дискримінує пасажирів, і йдеться про тисячі, якщо не мільйони таких випадків. Цю систему необхідно впорядкувати нормативно, припинити безлад, який має місце», - наголосив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.
Як зазначається в повідомленні, присутній на засіданні Комітету представник Мінтрансу визнав порушення і висловив готовність виконати рішення.