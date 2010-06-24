«Укрзалізниця» проводить модернізацію і електрифікацію

Залізничники проводять масштабні роботи з модернізації і електрифікації ділянки Полтава – Кременчук на напрямку Полтава – Кременчук – Бурти – Користовка.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, на одноколійних ділянках йде будівництво другого шляху, зокрема, в 2010 році заплановано побудувати 9 км. другого шляху і поставити 20 комплектів стрілочних перекладів. Одночасно на ділянці Полтава – Кременчук проходить повна модернізація пристроїв зв`язку, сигналізації, централізації і блокування. Роботи здійснюються за рахунок консолідації ресурсів залізниць України.

На даний момент залізничники проводять роботи з будівництва контактної мережі на ділянці Полтава Південна – Мала Перещепинська – Новосенжари. Також почато будівництво контактної мережі на ділянці Новосенжари – Лещинівка. Крім того, продовжуються роботи з електрифікації шляхів станції Кременчук: встановлено 74,1% опор контактної мережі, 68,5% анкерів і 47% фундаментів.

Завершити роботи з будівництва контактної мережі і ввести ділянку в експлуатацію за тимчасовою схемою живлення від пересувної тягової підстанції Кременчук планується наступного року. Перевести ділянку на постійну схему живлення передбачається в 2012 році, коли буде закінчено будівництво стаціонарних тягових підстанцій Кобиляки і Кременчук.

Роботи з електрифікації ділянки Полтава-Кременчук проводяться на розгорненій довжині 395,7 км., експлуатаційна довжина – 119 км.

Довідка УНІАН. Згідно з попередніми розрахунками, загальна кошторисна вартість будівництва на ділянці Полтава – Кременчук складає 1981,6 млн. грн. (у цінах 2009 року). З них для проведення робіт по електрифікації передбачено 374,9 млн. грн., а на 2010 рік – 150,7 млн. грн.

Переведення напряму Полтава – Кременчук – Бурти – Користовка на електротягу дозволить збільшити пропускну спроможність залізниць у напрямі портів Чорного моря, розвантажити основний Кримський напрям (Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой) і перевести частину пасажирських потягів на другий паралельний хід (Полтава – Кременчук – Знаменка – Долинська - Миколаїв – Херсон – Вадим – Джанкой), а також забезпечити енергоефективність перевезень, понизити їх собівартість, зменшити негативний вплив залізничного транспорту на навколишнє середовище.