У Полтавській обл. відкрився новий перевантажувальний термінал

У селищі Градіжськ (Полтавська обл.) відбулося урочисте відкриття нового перевантажувального терміналу філіалу «Градіжськ» сільськогосподарського підприємства «Нібулон».Терминал призначений для перевантаження зернових і олійних культур на річковий транспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття взяв участь віце-прем`єр-міністр України з питань АПК Віктор СЛАУТА, а також голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

Термінал був зведений за три місяці. На будівництві було зайнято більше 1 тис. чоловік. Після закінчення будівництва роботу на елеваторі філіалу одержить 60 працівників.

На території терміналу було споруджено 9 пилоочисних аспіраційних систем, оснащених сучасним високотехнічним фільтруючим устаткуванням виробництва Данії.

Для проходження вантажних судів до причалу планується провести днопоглиблювальні роботи і одночасно для відновлення рибного фонду регіону компанія сплатила до фонду навколишнього середовища місцевого бюджету 106 тис. 777 грн.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філіалів в 11 регіонах країни і обробляє більше 70 тис. га землі.

У 2008/2009 маркетинговому році ТОВ СП "Нібулон" відвантажило на експорт 4,6 млн. тонн зернових і олійних культур.