У Чернівецькій області частково підтоплено 18 населених пунктів

У Чернівецькій області залишаються частково підтопленими 18 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні внаслідок нормалізації погодних умов, вжитих заходів з водовідведення та відкачування води залученими силами цивільного захисту на Буковині залишаються частково підтопленими 18 з 65 населених пунктів, що були підтоплені, 7 з 16 об`єктів соціальної сфери, 181 з 529 житлових будинків, 293 з 431 господарських будівлі, 2 тис. 114 з 2 тис. 494 підвальних приміщень, 3 тис. 157 подвір`їв з 3 тис. 632 подвір`їв, 57 з 97 криниць та 310 з 348 га сільськогосподарських угідь.

Без газопостачання залишається 5 населених пунктів. Спостерігається подальше зниження рівнів води в річках.

Всього до ліквідації наслідків стихії залучено 978 осіб та 149 од. техніки, у тому числі від МНС 375 чол. особового складу та 54 од. техніки.

В зоні надзвичайної ситуації в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.

Ситуація перебуває під контролем.

Загальну координацію заходів з ліквідації наслідків стихії здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Протягом 25 червня уповноваженими комісіями здійснювалося обстеження об`єктів інфраструктури, які були підтоплені паводковими водами та уточнювалися дані щодо завданих стихією збитків. Підрозділи МВС продовжують здійснювати цілодобове патрулювання з охорони майна громадян та суспільної власності.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня на території Чернівецької області від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод в 9 районах та м. Чернівці було підтоплено 65 населених пунктів, пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.